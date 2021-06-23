ليبيا- أكد عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي أن التعاون مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية تنظمه قوانين ونظم ولوائح محلية تحفظ سيادة ليبيا.

اللافي شدد في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” على ترحيب المجلس الرئاسي بالمبادرات المحلية والدولية لتقريب بين وجهات نظر أبناء الوطن، والإسهام في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وصولًا لإعادة الاستقرار إلى ليبيا؛ مع الرفض القاطع لتجاوز السلطات الشرعية والرسمية مهما كان الهدف المعلن لهذه المبادرات.

وأضاف اللافي بالقول: “إن أبوابنا مفتوحة للجميع، وقد شرعنا في تنظيم ملتقيات لاعتماد آليات المصالحة الوطنية والتي ستصل إلى 5 ملتقيات؛ وذلك لمنح الفرصة للجميع للمشاركة في هذا العمل الوطني من الداخل، دون الحاجة لعقدها خارج ليبيا”.

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