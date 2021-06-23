المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من هدنة لما بعد “بريكست”

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من هدنة لما بعد “بريكست”

إنجلترا – أكد مسؤولون بريطانيون وأوروبيون امس إنهم يشعرون بتفاؤل متزايد بتجنب حرب تجارية بين الجانبين لما بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافوا أنهم يعتقدون أن الجانبين سوف يتوصلان لهدنة في النزاع بشأن فحص البضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن الحكومة البريطانية طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة السماح قبل دخول حظر بيع اللحوم المبردة والنقانق الطازجة إلى إيرلندا الشمالية من باقي مناطق المملكة المتحدة حيز التنفيذ.

يشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، ويريد المسؤولون الأوروبيون معرفة كيف ستستفيد الحكومة البريطانية من أي تمديد لموعد 30 يونيو حيث من المقرر أن يناقش دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي الخطوات التالية خلال اجتماع يوم الأربعاء.

المصدر: وكالة “بلومبرغ” للأنباء

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