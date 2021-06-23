اليمن.. 90 قتيلا بمعارك مأرب في اليومين الأخيرين

اليمن.. 90 قتيلا بمعارك مأرب في اليومين الأخيرين

اليمن – أسفرت المعارك بين القوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية والحوثيين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية الشمالية عن سقوط 90 قتيلا يومي الاثنين والثلاثاء، بينهم 27 مقاتلا من القوات الحكومية.

وقال مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القوات “أحبطت الاثنين والثلاثاء هجمات للحوثيين في مناطق تقع إلى الشمال من المدينة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 63 مقاتلا في صفوف الحوثيين و27 مقاتلا مواليا للحكومة”.

وأضاف أن “هجمات الحوثيين انتقلت في اليومين الماضيين إلى وتيرة عالية”.

المصدر: “أ ف ب”

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