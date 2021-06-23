روسيا – أكدت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 600 ضيف سيشاركون في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه الوزارة في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

وأضافت الوزارة في بيانها: “سيتم خلال فعاليات المنتدى بحث ومناقشة مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية”.

وأشار البيان، إلى أن المشاركين في المنتدى سينظرون كذلك في قضايا أمن المعلومات، و”معاهدة ما بعد التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى” والوضع في أوروبا، فضلا عن دور العسكريين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن قائمة المشاركين في المنتدى، وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلي أوساط الخبرة، من مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares