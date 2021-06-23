ليبيا – شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا، خلال افتتاح مؤتمر برلين 2 اليوم الأربعاء.

ماس وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي شدد على أن ألمانيا تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.

كما أكد بلينكن على حديث نظيره الألماني، مشيرا إلى أهمية وقف التدخل الخارجي في ليبيا، والعمل على دعم الانتخابات المقبلة في ديسمبر.

وقال بلينكن: “رؤيتنا لليبيا موحدة، وهي ذات سيادة وحرة من التدخل الأجنبي، هذا ما يستحقه الشعب الليبي، وهو الأمثل لأمن المنطقة”.

وأضاف:”انتخابات ديسمبر ضرورية، والاتفاق يجب أن يتم حول القضايا الدستورية، ووقف لإطلاق النار، وسحب كل القوات الأجنبية في ليبيا”.

ماس أكد على أهمية القضية الليبية ودور الولايات المتحدة فيها ،قائلاً:”اليوم الأمر يتعلق بليبيا، أنا ممتن لبلينكن لتأكيده على أهمية هذا الملف، والولايات المتحدة تعمل دور نشط أكثر مما كنا نتوقع، الانتخابات في 24 ديسمبر، والقوات الأجنبية كلها تخرج وتنسحب”.

Share and Enjoy ! 0 Shares