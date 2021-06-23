ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بقاء المقاتلين الأجانب يعرقل السلام في ليبيا.

ماس وفي كلمته بمؤتمر ” برلين 2″ وفقًا لما نقتله وكالة الأنباء الليبية ” وال” اليوم الأربعاء قال:” بقاء المقاتلين الأجانب يعرقل السلام ، فالتدخل الخارجي في ليبيا يتعين إنهائه ووقف التسلح والتدخل والعرقلة “.

وأضاف:”تم تأسيس سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا صادق عليها مجلس النواب وان وجود الوفد الليبي يشهد على ذلك”.

ماس اختتم كلمته بالقول:” علينا أن نضمن انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال التاريخ المحدد لها وهو 24 من ديسمبر القادم”.

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