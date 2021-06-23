بيلاروس – أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين اليوم الأربعاء، إن التحقيق حصل على أدلة دامغة تثبت تورط مؤسسات حكومية أمريكية في الإعداد لانقلاب في بيلاروس.

وأضاف خرينين، متحدثا في الجلسة الدورية “الاستقرار الاستراتيجي: التحول والآفاق” في إطار مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي: “خلال عملية مشتركة للمخابرات البيلاروسية والروسية، تم قطع النشاطات والاستعدادات لتنفيذ عملية تمرد مع تصفية جسدية لرئيس الدولة البيلاروسية وأفراد عائلته”.

ونوه الوزير، بأن “التحقيق تمكن في الوقت الراهن، من كشف أدلة دامغة على تورط مؤسسات حكومية أمريكية في هذا الأمر”.

المصدر: نوفوستي

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