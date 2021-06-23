إسبانيا – يخوض منتخب إسبانيا مباراة مصيرية أمام نظيره السلوفاكي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في “يورو 2020”.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب السلوفاكي، ستيفان تاركوفيتش (48 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة الماتادور الإسباني، على ملعب “لا كارتوخا”:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي (51 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته المصيرية ضد نظيره السلوفاكي:

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، وحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

بينما يشغل منتخب سلوفاكيا المرتبة الثانية على سلم ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لكي يضمن صعوده إلى دور الـ16 لبطولة “يورو 2020” المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

المصدر: RT

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