ليبيا – اعتبر محمد جبريل عضو رئاسة مجلس القبائل والمدن الليبية أن وجود تركيا ضمن الأطراف الحاضرة للمؤتمر سيكون خطوة في اتجاه سعي أنقرة لتمكين جماعة الإخوان، وبالتالي الهيمنة على المنطقة العربية واصطناع زعامة للعالم الإسلامي تحت مزاعم الخلافة.

جبريل قال في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن “دولة الجزائر لا يهمها استقرار ليبيا بقدر تصدير معركتها مع الإرهابيين إلى خارج حدودها، ولا تريد منافسًا عربيًا على النفوذ الجزائري في إفريقيا”.

وأعرب جبريل عن تخوفه من خروج مؤتمر برلين بنتائج تهدف إلى تقسيم البلاد، مثلما حدث في مؤتمر برلين عام 1884 الذي قسم الوطن العربي وإفريقيا بين الأوروبيين.

ورأى أن المعضلة الكبرى التي تواجه المؤتمر هي سيطرة الميليشيات على الحكومة، فكل تصرفاتها تدل على أنها حكومة إخوانية قاعدية جهوية وليست حكومة وحدة وطنية، بحسب قوله.

وأضاف: “الحل يكمن في ضرورة تخليص الحكومة من بين مخالب الميليشيات، وهذا لن يتم إلا بنقل مقر الحكومة إلى مدينة سرت مثل ما هو متفق عليه في اتفاق جنيف”.

وأوضح عضو مجلس القبائل والمدن، أن إيطاليا بوصفها أحد أهم الأطراف التي ستحضر المؤتمر لديها هدف واحد فقط من انعقاده، يتمثل في منع تدفق الهجرة والإرهابيين وتجارة البشر والمخدرات وغسيل الأموال.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد ليبيا قاعدة لتأمين مصالحها في إفريقيا، وخصمًا لها فيما يتعلق بمصالحها مع روسيا والصين.

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