إنجلترا – احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بذكرى الموسم الرابع لانضمام النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف “الريدز” بنشر سلسلة من مقاطع فيديو لأهداف “الفرعون”.

وتحولت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول على موقع “تويتر”، إلى حائط لذكريات وإنجازات محمد صلاح بقميص “الريدز”، منذ قدومه إلى ملعب في “إنفيلد” يوم 22 يونيو 2017.

وشارك الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع “تويتر”، مجموعة من أصعب الأهداف التي سجلها محمد صلاح بقميص “الريدز”، خلال 203 مباراة، سجل فيها 125 هدفا،، وعلق بمناسبة مرور 4 أعوام على انضمام محمد صلاح لليفربول، قائلا: “هدف من زاوية مستحيلة.. ولكن ليس هناك مستحيل مع صلاح”.

كما استعاد ذكريات هدف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وصحبها تعليق: “هدف لا ينسى”.

كما نشر حساب ليفربول، مقطع فيديو لأبرز أهداف النجم المصري، رفقة الفريق في موسمه الأول، وعلق عليه: “32 هدفا في 36 مباراة.. تاريخي ما قدمه صلاح في موسمه الأول مع الريدز”.

يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: “twitter/lfc_arabic”

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