الولايات المتحدة – تختلف سلالة فيروس كورونا المعروفة كـ”دلتا” التي اكتشفت لأول مرة في الهند عن سلالات أخرى بأنها سريعة في إصابة الرئتين.

صرحت بذلك دكتورة علم الأحياء والبروفيسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية التابعة لجامعة “جورج مايسون” في ولاية فرجينيا، آنتشا بارانوفا.

وقالت:” يعني ذلك أن وظيفة الرئة تنهار الآن أسرع بكثير مما هو عليه مطلع عام 2020. ويدخل المريض يوما ما المستشفى مصابا بدرجة ثانية من المرض الذي اكتشف بواسطة جهاز التصوير المقطعي الحاسوبي، ثم يجد نفسه غدا مصابا بدرجة ثالثة من المرض، أما بعد غد فنجده في غرفة العناية المركزة”.

وترى البروفيسورة أن الخبراء يعجزون عن تفسير تلك السرعة الهائلة لإصابة الرئتين من وجهة نظر بيولوجيا الخلايا والبيولوجبا المجهرية. إلا أنها افترضت أن سبب ذلك يكمن في تحور بروتينات غير معروفة لفيروس كورونا. وقالت: “ربما سنعلم ما يحدث بالتحديد بعد نصف العام”.

وأعادت البروفيسورة إلى الأذهان أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن السلالة الهندية تثير قلقا في بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تتحول إلى سلالة سائدة في أوروبا.

أما مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية فأفاد بفاعلية لقاح” سبوتنيك -V ” في مقاومته للسلالة الهندية لفيروس كورونا.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا

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