روسيا – أكد رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، إن روسيا تحتفظ بحق استخدام السلاح النووي، فقط للرد على استخدام أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية ضدها.

وشدد غيراسيموف، في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، على أن سياسة روسيا النووية تبقى في طبيعتها، دفاعية بحتة.

وأضاف: “تحتفظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية فقط للرد على استخدام الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وكذلك في حالة الاعتداء على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة في حد ذاته مهددا”.

وتابع غيراسيموف القول: “في ظل هذه الظروف، يظل الردع النووي عنصرا من عناصر الاستقرار الاستراتيجي لروسيا. وبمساعدة هذه الأداة، تم ضمان الأمن على مدى العقود الماضية، وأحيانا في حالات الأزمات الشديدة”.

ونوه غيراسيموف، بأن روسيا أعلنت ذلك رسميا لأول مرة في عام 2020 في “أسس سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي”.

المصدر: نوفوستي

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