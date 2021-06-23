تونس – أعلنت فرنسا امس تخصيص 325 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” لتونس لمساعدتها في سد النقص الحاد في اللقحات المضادة لكورونا.

وأوضحت سفارة فرنسا في تونس أن “اللقاحات ستوجه لتونس عبر مبادرة كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة لمجابهة وباء كورونا.

وتمثل هذه الكمية نصف الجرعات التي ستتبرع بها فرنسا لكافة دول العالم خلال شهر يونيو، كما تأتي بعد أسابيع من تسليم فرنسا تونس أجهزة لإنتاج الأكسيجين وأجهزة تنفس.

وتعاني تونس من بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس وتمكنت حتى يوم الإثنين من تطعيم مليون و610 آلاف شخص من بينهم 428 ألف حصلوا على الجرعة الثانية.

وتسبب بطء الحملة في تعثر خطط الحكومة لتطعيم 3 ملايين شخص حتى نهاية الشهر الجاري من بين قرابة 12 مليون نسمة.

جدير بالذكر أن تونس حصلت على أكثر من مليوني و311 ألف جرعة، حيث قالت وزارة الصحة إنها “ستحصل حتى شهر يوليو على 636 ألف جرعة من الاقتناءات المباشرة من المخابر العالمية، و600 ألف جرعة عبر مبادرة “كوفاكس” على دفعات حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares