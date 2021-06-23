هنغاريا – ألغى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، زيارته المخطط لها إلى مدينة ميونخ لحضور مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

ويأتي ذلك على خلفية اتخاذ الحكومة الهنغارية قانونا يقيد حقوق الأقليات.

وطلب عمدة ميونخ، في وقت سابق، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموافقة على إضاءة ملعب “أليانز أرينا” بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا وهنغاريا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الختامية للمجموعة السادسة ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، لدعم المثليين والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة الهنغارية.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، خطط ميونخ لإضاءة ملعب “أليانز أرينا” بألوان قوس قزح، وقال في بيان له أمس الثلاثاء: “اليويفا منظمة محايدة سياسيا ودينيا”، وأضاف “بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب الذي يعتبر بمثابة رسالة تهدف إلى قرار اتخذه البرلمان الوطني المجري، يعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لهذا الأمر”.

وأعرب الاتحاد القاري عن “تفهمه بأن الهدف هو بعث رسالة للترويج إلى التنوع”، وتقبله للفكرة مقترحا تواريخ أخرى لإضاءة الملعب بألوان قوس قزح: في 28 يونيو (يوم مسيرة المثليين)، أو ما بين 3 و9 يوليو المقبل حيث يحتفل بيوم شارع كريستوفر في ميونخ.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه قام بحملات منتظمة من أجل التنوع والمساواة في كرة القدم، موضحا “العنصرية وكراهية المثليين والتمييز على أساس الجنس وجميع أشكال التمييز وصمة عار على مجتمعاتنا، وتمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه كرة القدم اليوم”.

المصدر: وكالات

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