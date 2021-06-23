الولايات المتحدة – احتلت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية مكانتها في التاريخ بعدما أصبحت ثاني شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية مستوى 2 تريليون دولار.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية فقد أنهى سهم “مايكروسوفت” تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 265.51 دولار، ومع ارتفاع الأسهم صعدت القيمة السوقية للشركة الأمريكية فوق مستوى تريليوني دولار.

وعلقت “بلومبرغ” على ذلك قائلة إن تجاوز مستوى تريليوني دولار جاء بعد منافسة مع شركة “أبل” الأمريكية.

وجاء ارتفاع سهم شركة “مايكروسوفت” مدعوما بالرهان على هيمنتها في مجال الحوسبة السحابية وتوقعات بتوسع برامج المؤسسات بشكل أكبر في العالم بعد أزمة فيروس كورونا.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ارتفاع السهم والقيمة السوقية يرجع إلى استراتيجية الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت”ساتيا ناديلا، التي تركز على خدمات الحوسبة السحابية.

المصدر: بلومبرغ

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