بيلاروس – نعت رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في تعليقه على نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدود بلاده أعضاء الحلف، بـ”المنافقين والأوغاد”.

وقال بمناسبة الذكرى الثمانين للعدوان النازي على الاتحاد السوفيتي: “لسنا بحاجة إلى تهدئة أنفسنا بقصص عن التدريبات الدفاعية لحلف الناتو وسلامته، لقد أدركنا ذلك منذ عام 1941، عندما صدقناكم ولم نتعلم من التاريخ، بعد الانتصار الذي قدمناه لكم لأوروبا الشرقية مقابل وعودكم بأنكم لن تخطوا خطوة واحدة في اتجاهنا ولن تقدموا على توسيع الناتو شرقا كما تفعلون الآن”.

وأضاف: “أنتم تنافقون على الأقل، بل أنتم على الأغلب أوغاد، تكذبون طوال الوقت، لقد خدعتمونا، واليوم لن تنجحوا.. سنبذل قصارى جهدنا لحماية أرضنا”.

وتابع: “مينسك ترى أن الغرب الجماعي يواصل حلم الاندفاع نحو الشرق الجديد، والسيطرة على العالم والاستيلاء على شرق بيلاروس الغني بموارده”.

المصدر: “نوفوستي”

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