فيينا – افاد مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة “أوبك+” امس إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس 2021، وذلك مع تعافي الطلب على الخام.

وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو 2021 وحتى يوليو 2021، ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي. وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو المقبل.

وقال أحد المصدرين: “من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس 2021″، مضيفا أنه لم يتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.

من جهته قال مصدر بقطاع النفط الروسي لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، إن المنتجين الروس يرون أن أغسطس 2021 هو الوقت المناسب لمواصلة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط، على الرغم من العودة المتوقعة لصادرات الخام الإيراني إذ أن السوق تشهد عجزا.

وأضاف المصدر أن إنتاج الولايات المتحدة “غير المستقر” يدعم أيضا مسألة تخفيف القيود.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن صعد برنت متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2019، وفي الوقت الذي بدأت فيه “أوبك+” نقاشات بشأن زيادة إنتاج النفط، لكن آفاق الطلب القوي تدعم الأسعار.

المصدر: رويترز

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