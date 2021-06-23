مطالبين بجثمان مي عفانة.. مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس

مطالبين بجثمان مي عفانة.. مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس

فلسطين – اندلعت امس مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من القوات الإسرائيلية في بلدة أبو ديس بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن “مواجهات اندلعت عقب قمع القوات مسيرة مطالبة بجثمان الشهيدة مي عفانة والشهداء المحتجزين في المقابر الإسرائيلية”.

وأشارت المصادر إلى أن “العشرات أصيبوا بالاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة المطالبة بالافراج عن جثمان الشابة مي عفانة التي قتلت برصاص الجيش قرب بلدة حزما قبل أيام”.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشابة مي عفانة على حاجز حزما العسكري بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

المصدر: RT +وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares