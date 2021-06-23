الدوحة – حرم المنتخب الموريتاني نظيره اليمني من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم ” 2021″، بفوزه عليه (2-0) في المباراة المؤهلة التي جمعتهما امس.

وأحرز هدفي موريتانيا “المرابطون” كل من المهاجمين، إسماعيل دياكيتي، وحمي تانجي، في الدقيقتين (18 و85) من زمن اللقاء الذي أقيم على نادي السد.

والتحق منتخب موريتانيا بركب منتخبات المجموعة الثانية، وفقا للقرعة، التي تضم أيضا كلا من تونس والإمارات وسوريا، في النهائيات التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

وواصل منتخب موريتانيا مسيرته الرائعة خلال السنوات الأخيرة بعد أن استطاع تحقيق عدد من الإنجازات المتتالية، قفزت به إلى أكثر من 100 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بين العامين 2012 و2017.

في المقابل، تعرض اليمن لضربة موجعة أخرى بعد خروجه من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ” 2022″.

المصدر: وكالات

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