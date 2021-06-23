نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن إعداد اتفاق حكومي مع سوريا في مجال الاقتصاد والتجارة

نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن إعداد اتفاق حكومي مع سوريا في مجال الاقتصاد والتجارة

سوريا – كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن التحضيرات لاتفاق حكومي حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وسوريا في مرحلتها النهائية.

وجاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الروسي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم الثلاثاء، حيث قال بوريسوف: “نحن في المرحلة النهائية من إعداد اتفاقية حكومية ستنظم تعاوننا التجاري والاقتصادي لفترة طويلة”.

وأكد بوريسوف، أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لسوريا، وفقا لما نقلته وكالة “نوفوستي”.

بدورها أفادت مراسلة RT في دمشق بأن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد أن روسيا تعمل كل ما في وسعها وكل مشاريعها موجهة لمساعدة الشعب السوري، لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف، أن روسيا تساعد سوريا بإمدادات القمح والمشتقات النفطية، وأعرب عن أمله أن يتحسن الوضع في سوريا مع مرور الوقت لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الكبرى المتعلقة بإعادة الإعمار.

وقبل ذلك اجتمع بوريسوف بوزير الرئاسة السورية منصور عزام، حيث تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والتعاون الصناعي والنقل والزراعة.

المصدر: RT + نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares