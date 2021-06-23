روسيا – كشفت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، ما إذا كانت الفواكه ستعوض عن الأطعمة الأخرى في الجو الحار. وهل هذه الحمية مفيدة؟

تشير الخبيرة، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الناس في الجو الحار يميلون إلى تناول أطعمة خفيفة. لأن الجسم يسخن في درجة حرارة الهواء المرتفعة، وتنخفض الشهية، ويحاول كل شخص شرب كمية من السوائل أكثر من المعتاد. لذلك يفضل البعض تناول الفواكه بدلا من وجبات الفطور والغداء أو العشاء. ولكن “خفة” الفواكه خادعة، لأنها قد تكون ذات سعرات حرارية عالية.

وتقول، “عند تناول كمية كبيرة من الفواكه، نحصل على سعرات حرارية زائدة، ما يؤثر في الوزن. لذلك يجب أخذ النظام الغذائي بالاعتبار. فقد يحتاج الشخص إلى سعرات حرارية خلال اليوم. لذلك يميل إلى تناول الحلويات. والفواكه حلوة وطازجة”.

وتضيف، صحيح تحتوي الفواكه على مواد ضرورية للإنسان، ولكن لا يمكنها تعويض الأطعمة الأخرى.

وتقول، “هناك من حيث المبدأ لا يوجد سوى الكربوهيدرات بنسبة عالية. أي لا وجود للدهون والبروتينات بكميات كافية. أي أن الاكتفاء بتناول الفواكه فقط ليس مفيدا جدا”.

وتضيف، “يمكن أن تتكون إحدى الوجبات من الفواكه فقط. ويمكن أن تكون وجبة الفطور. لأنها تعطي سوائل إضافية بعد النوم، تنعش وتحسن توازن المحلول الملحي في الجسم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ التام. ولتنظيف الفواكه بصورة صحيحة، يجب نقعها مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك شطفها وتناولها”.

المصدر: نوفوستي

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