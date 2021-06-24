أسعار الذهب الأسود تصعد مع تراجع المخزونات الأمريكية

فيينا – ارتفعت أسعار النفط، امس في ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على الخام، وبيانات أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 11:29 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.47 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.85% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 75.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول خام “برنت” في نحو شهر:

وقال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدرين، هبطت مخزونات الخام بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021. وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 960 ألف برميل.

المصدر: RT + رويترز

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