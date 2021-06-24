ألمانيا – خرج منتخب ألمانيا من عنق الزجاجة أمام نظيره الهنغاري (2-2) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك في الجولة الثالثة الختامية للمجموعة السادسة ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم منتخب هنغاريا مرتين عبر كل من لاعبيه، آدم شالاي، وأندراس شافير، في الدقيقتين (11 و68) على الترتيب، وعادل منتخب “المانشافت” في كل مرة عبر الثنائي، كاي هافيرتز، وليون غوريتسكا في الدقيقتين (66 و84) على الترتيب، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ.

واحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ليحجز مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

بينما تذيل منتخب هنغاريا قائمة المجموعة برصيد نقطتين، وودع “يورو 2020” بخيبة أمل.

بينما تصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد تعادله (2-2) مع نظيره البرتغالي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليرافقا “المانشافت الألماني إلى دور الـ16 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”

المصدر: RT

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