احتراق مركبات عسكرية ومدنية وأنباء عن سقوط قتلى في اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين في عدن

احتراق مركبات عسكرية ومدنية وأنباء عن سقوط قتلى في اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين في عدن

اليمن – أفاد مراسل RT مساء الأربعاء، بأن عددا من المركبات العسكرية والمدنية احترق وسط ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين بمديرية الشيخ عثمان بعدن.

وأضاف المراسل أنه لم تعرف أسباب الاشتباكات حتى اللحظة، مشيرا إلى أن القوتين تابعتين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح مراسل أن مديرية الشيخ عثمان أكبر مديريات عدن وأكثرها كثافة سكانية.

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن الطرفان استخدما مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأن دوي الاشتباكات سمع في أنحاء متفرقة من العاصمة المؤقتة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الاشتباكات اندلعت بين قوتين أمنيتين في محيط مقر الحزام الأمني القطاع الثامن، وتوسعت إلى جهة تقاطع الممدارة وشارع المعارض وجهة جولة عبد القوي وسوق قلت الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان.

وتسببت هذه الاشتباكات في هلع وذعر بأوساط الأهالي كون المنطقة التي اندلعت فيها الاشتباكات مزدحمة بالسكان والمارة والمحلات والأسواق التجارية.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares