الأرجنتين – أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، أن بلاده توصلت لاتفاق مع دائنيها بنادي باريس سيجنبها التخلف عن سداد ديون تستحق في 31 يوليو الجاري وسيعفيها مؤقتا من سداد ملياري دولار.

وقال غوزمان في مؤتمر صحفي في بوينوس آيرس، أمس: “لقد توصلنا إلى اتفاق مع نادي باريس للحصول على مهلة زمنية تتيح لنا عدم التخلّف عن السداد في 31 يوليو”، الموعد النهائي لسداد 2.4 مليار دولار.

وأضاف أنه بدلا من أن تكون البلاد مضطرة لسداد 2.4 مليار دولار في ذلك التاريخ، ستسدد الأرجنتين على المدى القصير 430 مليون دولار، على أن تسدد المبالغ المتبقية لاحقا.

وأوضح أنه لو اضطرت بلاده لدفع المبلغ المستحق كاملا “لشكل ذلك ضربة لاحتياطاتنا من العملات الصعبة ولأدى إلى مزيد من انعدام الاستقرار في سعر الصرف ولمزيد من انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلي”.

ودقق أن المهل الجديدة للدفع لم تحدد بالكامل بعد، لكن الدفعة الأولى ستستحق على الأرجح بحلول 31 يوليو والثانية خلال عام 2022.

وفي الوقت نفسه تواصل الأرجنتين التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة سداد قرض آخر حصلت عليه من المؤسسة النقدية الدولية عام 2018 في عهد الرئيس السابق، ماوريسيو ماكري.

ويتعين على الأرجنتين أن تسدد للصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة 44 مليار دولار أقرضها إياها صندوق النقد الدولي.

المصدر: أ ف ب

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