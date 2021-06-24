إيران – وجه أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، رسالة تهنئة مؤثرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد معادلته لرقم دائي القياسي في عدد الأهداف على المستوى الدولي مع المنتخبات.

وسجل “الدون”، ثنائية للبرتغال في مرمى فرنسا (2-2)، خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أوروبا، وبذلك رفع “الدون” عدد أهدافه الدولية إلى 109 أهداف، ليعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم علي دائي.

ونشر أسطورة كرة القدم الإيرانية عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، صورة لرونالدو وأرفقها برسالة جاء فيها: “تهانينا لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية”.

وأضاف: “يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو، بطل كرة القدم العظيم والإنسان الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم”.

وسجل رونالدو (36 عاما)، أهدافه الـ109 في 178 مباراة، فيما سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.

ويملك رونالدو فرصة تحطيم الرقم القياسي الأحد المقبل، عندما يلتقي منتخب بلاده البرتغال مع بلجيكا في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

المصدر: حساب علي دائي على “إنستغرام”

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