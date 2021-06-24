ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن كلمة عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر برلين 2 من أفضل ما سمع من كلمات.

الشاطر قال في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الدبيبة كان صادقًا متالمًا لوطنه. مضيفًا أنه اشتكى منهم وإليهم. وأردف: “مؤتمر برلين جمع المتناقضات، نتيجته بيان لا تعرف جده من هزله”.

وتابع: “وزراء خارجية ورؤساء دول يسرقون صوت الشعب الليبي ويتحدثون باسمه في رغبته في إجراء انتخابات نهاية هذا العام، لم يتحدثوا عن مطلب الشعب في أن يكون له دستور يؤسس لدولة القانون، تجاهلهم عن قصد هذا المطلب سينتج مرحلة انتقالية أكثر سوءًا”.