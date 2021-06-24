ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على مطالبات رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بتوقيف تصدير الخردة قائلًا: “هذا من الفساد والبلاء العظيم الذي حل بالبلد من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق، وأناشد المسؤولين على رأسهم وزير الاقتصاد والنائب العام ومن يعنيه الأمر بتصنيف هذا الأمر في الجرائم الاقتصادية الكبيرة، التي تصل لجريمة قطاع الطرق؛ لأن من يعتدي على أسلاك الكهرباء ويمنع المواطنين من حياتهم وعيشهم في هذه الظروف الصعبة من أجل تصدير الخردة طمعًا في ما يأخذه من مال الحرام“.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن “الخردة الموجودة هناك، مصنع موجود للحديد والصلب بأمس الحاجة لها، بحيث يحصل الرخاء للناس، وتكلفة الحديد الذي ينتجه المصنع تكون مقدورًا عليها، لكن عندما يأخذ اللصوص الخردة ويهربونها حتى يأخذون الأمور الصالحة هذا من أكبر الفساد وفساد في الأرض، وينبغي على المسؤولين أن يضعوا لها عقوبة شديدة؛ بحيث تكون عبرة للمجرمين، ومن يفعل ذلك هو يأكل مال الحرام، والمسلم ينبغي عليه أن يطيب مطعمه ومشربه حتى تكون عبادته عند الله لها وزن وقبول”.

وطالب الجهات المعنية بضرورة تحمّل مسؤوليتهم ووضع العقوبات الشديدة الرادعة وعدم التهاون في ذلك، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والجهات القضائية ومكتب النائب العام.

وفيما يتعلق بالإضراب العام الذي يقوم به أساتذة الجامعات لنيل حقوقهم المتمثلة في توقف العلاوات منذ عام 2016 والشق الخارجي للإجازات العلمية وضعف المرتبات، اعتبر أن هذا من الظلم، فلا يحق لدولة وحكومة القيام بذلك؛ لأنها تريد أن تبني الأجيال وترفع من مستوى المواطنين؛ لأن التعليم أساسي.

كما تابع: “أما المعلم سواء في الجامعات والمدارس فلا يعطى حقه، ومرتباته ضعيفة، هذا لا يليق به ولا حتى مرتباته مستواها جيد، وتتأخر عنه ولا تعطى له حقوق ولا علاوات، هذا من الظلم ولا يليق بدولة تريد أن تبني أمة، التأخير فيه فساد للبنية التعليمية كلها، الأساتذة من حقهم أن يستعملوا كل السلاح الذي يرونه يحقق لهم بعض حقوقهم، تعطيل الدراسة من أجل التوصل لحقوقهم لهم الحق في هذا، إذا لم تنفع كل الوسائل مع الحكومة من حقهم أن يستعملوا الوسائل الأخرى التي لا يكون فيها ضرر كبير على البنية التعليمية، بل أن يقفوا وقفات احتجاجية ويرفعوا أصواتهم ويخرجوا أمام المسؤولين، 20 ألفًا أمام الحكومة، وقالوا سنقف وقفة صارمة ولن نتحرك من المكان إلا بعد أن تعطى لنا حقوقنا”.

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