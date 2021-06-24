ليبيا -استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني أمس الأربعاء السفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي، بحضور مستشار الوزيرة و المستشار الاجتماعي بالوزارة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية آفاق التعاون المستقبلي في مجال الرعاية الاجتماعية بين الجانبين.

وفي ذات السياق، نقل السفير التونسي شفويًا إلى الكيلاني دعوة وزير الشؤون الاجتماعية بتونس لها لزيارة تونس؛ حيث قبلت الوزيرة الدعوة على أن يحدد موعد الزيارة لاحقًا.

كما تم التطرق أثناء اللقاء الى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقًا بين البلدين، والتي تصب في مصلحة الشعبين.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares