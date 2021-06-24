ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السيسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وزير المالية خالد المبروك ومدير إدارة الخزانة الأزهر كشير ومدير شؤون الوزارة المهدي الورشفاني.

المشري بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس سير عمل الوزارة والصعوبات التي تواجهها في ظل عدم إقرار الميزانية، وسبل تذليل هذه الصعوبات.

وتم التطرق إلى إمكانية التعاون بين المجلس والحكومة لتقديم جدول مرتبات موحد يراعى فيه تقليل الفجوة بين جداول المرتبات الخاصة وجدول المرتبات العام، ويراعى فيه أيضًا حجم التضخم الكبير الذي يرهق كاهل المواطن.

كما تم التباحث حول أنجع السبل لمعالجة موضوع الدعم، بما يعالج التشوهات الاقتصادية ولا يؤثر على مستوى المعيشة.

وبدوره أكد وزير المالية على الملاحظات الفنية التي أبداها المشري حول مشروع قانون الميزانية، وقد أكد أنه قد تم الأخذ بها جميعها احترامًا للإعلان الدستوري.

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