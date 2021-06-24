مصر – تشارك مصر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 بصفة ضيف شرف، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

وتعد مصر شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن شأن مشاركة مصر في منتدى العام القادم فتح مجالات تعاون جديدة.

ووفقا لبيان صدر عن “روس كونغرس” المؤسسة المسؤولة عن تنظيم المنتدى، فقد ناقش مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف والسفير المصري لدى روسيا إيهاب طلعت نصر، خلال اجتماع عقد في العاصمة الروسية، مشاركة مصر بصفة ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.

كذلك بحث الجانبان الخطة التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية، بالإضافة لاستئناف الحركة الجوية بين روسيا ومصر والتدابير الأمنية والإجراءات الوقائية المرتبطة بعملية استئناف الرحلات.

وقال المسؤول الروسي: “نقدر عاليا مساهمة مصر في عقد القمة الأولى بين روسيا وإفريقيا في عام 2019 برئاسة قادة البلدين. واليوم نبدأ الاستعدادات للقمة القادمة التي ستعقد في أكتوبر – نوفمبر 2022 في إحدى الدول الإفريقية”.

وثمن كوبياكوف العلاقات الثنائية، مشيرا إلى العودة المرتقبة للحركة الجوية بين روسيا والمصرية.

من جهته أعرب السفير المصري عن اهتمام مصر بالتنمية الشاملة للعلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في منتدى العام القادم بصفة ضيف شرف كبير، وسيساهم بشكل مباشر في تعزيز التجارة.

ومن المقرر أن ينعقد المنتدى في نسخته الخامسة والعشرين، في مطلع يونيو من العام القادم. ويعد المنتدى حدث دولي بارز ينعقد بشكل سنوي منذ العام 1997، وفي إطاره يتم تنظيم جلسات نقاش وفعالية الطاولة المستديرة وحوارات عمل ووجبات إفطار عمل.

وفي العام 2021 كان لدولة قطر مشاركة فعالة في أعمال المنتدى، حيث شاركت بصفة دولة ضيف، وتم توقيع مجموعة من الاتفاقات بين موسكو والدوحة والتي تضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين.

وشارك في منتدى العام الجاري نحو 13 ألف شخص من 140 دولة. وحصيلة منتدى 2021 كان توقيع اتفاقيات وصفقات بقيمة تزيد عن 3.8 تريليون روبل (حوالي 52 مليار دولار).

المصدر: RT

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