الفاتيكان – ظهر من خلف الحشد المعتاد من الراهبات والعرسان الجدد والمصلين في القداس العام الأسبوعي للبابا فرنسيس امس ضيف مفاجئ هو “سبايدر مان”، “البطل الخارق” بزي الرجل العنكبوت.

وبزيه الكلاسيكي الأحمر والأسود والأزرق، جلس “سبايدر مان” في قسم الشخصيات المهمة بفضل عمله كمتطوع في زيارة الأطفال المرضى في المستشفيات.

وتبين أن الاسم وراء القناع هو ماتيا فيلارديتا، عامل ميناء بالغ من العمر 27 عاما من سافونا بشمال إيطاليا.

وفيلارديتا هو مؤسس جمعية “أبطال خارقون جاهزون”، وهي جمعية من المتطوعين المتنكرين في زي الأبطال الخارقين الذين يزورون المرضى الصغار في المستشفيات لمنحهم ابتسامة.

وفي نهاية القداس الأسبوعي، تم تقديم سبايدر مان إلى البابا فرنسيس ثم توقف لالتقاط بعض الصور الذاتية مع بعض الزوار المتحمسين.

وقال فيلارديتا “لقد كان الأمر مثيرا للغاية لأن البابا فرنسيس فهم مهمتي على الفور”.

وأضاف “لقد أعطيته قناعا لم أعد أستخدمه كإشارة لأخبره أنه من خلال هذه العيون، أرى يوميا ألما من الأطفال المرضى في المستشفيات.. طلبت منه الصلاة من أجلهم وعائلاتهم، الذين يحتاجون حقا إلى صلاته”.

وكالات

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