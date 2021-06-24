برلين – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمسك واشنطن بموقفها المعارض لمشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية في أعقاب محادثات أجراها بلينكن مع ميركل في برلين امس الأربعاء أن “وزير الخارجية بلينكن أشار إلى تمسك الولايات المتحدة بمعارضتها لمشروع “السيل الشمالي 2″، ودعا ألمانيا إلى اتخاذ خطوات لتخفيف الأخطار التي يحملها في طياته على أوكرانيا وأمن الطاقة في أوروبا”.

كما ذكر البيان أن الطرفين بحثا مواجهة التحديات من قبل روسيا والصين.

وسابقا اليوم قال بلينكن خلال لقائه نطيره الألماني هايكو ماس إن الولايات المتحدة تعتبر ألمانيا أفضل صديق لها في أوروبا، مؤكدا أن واشنطن لا تزال ترى أن مشروع “السيل الشمالي 2” يهدد أمن الطاقة في أوروبا، كما أنه “يقوض أمن أوكرانيا والدول الأخرى في المنطقة”.

وانتقدت موسكو مرارا تسييس “السيل الشمالي 2” كونه “مشروعا تجاريا يعود بالفائدة على روسيا والاتحاد الأوروبي”.

وأشارت روسيا إلى أنه سيتم استكماله وأن “اتفاقية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا ستظل سارية طوال فترة سريانها، وحتى بعد استكمالها، لا تنوي موسكو التخلي عن العبور الأوكراني”.

كما تؤيد الحكومة الألمانية استكمال خط أنابيب الغاز، وترفض العقوبات أحادية الجانب التي تتجاوز الحدود الإقليمية للولايات المتحدة، فيما يشارف المشروع على الانتهاء.

المصدر: “نوفوستي”

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