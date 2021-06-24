فرنسا – أنهى المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، صيامه التهديفي الطويل مع منتخب “الديوك” خلال لقاء البرتغال، أمس في ختام منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا.

وسجل بنزيما، هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 47.

ووقع مهاجم ريال مدريد الإسباني، على أول هدف له بقميص منتخب فرنسا، منذ 8 أكتوبر 2015، أي بعد غياب دام 5 أعوام و258 يوما.

وذكرت شبكة “أوبتا” المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن بنزيما، أصبح أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة ببطولة كبرى لفرنسا (كأس العالم وكأس أوروبا)، بعمر 33 عاما و186 يوما، متجاوزا الأسطورة زين الدين زيدان، الذي أحرز أكثر من هدف في شباك إنجلترا في كأس أوروبا عام 2004، وعمره حينها 31 عاما و356 يوما.

وبات بنزيما، ثالث لاعب يسجل ثنائية لفرنسا في كل من بطولتي كأس العالم، وأمم أوروبا، بعد تيري هنري، وزين الدين زيدان.

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، استدعى بنزيما إلى صفوف منتخب “الديوك”، للمشاركة في النسخة الحالية لبطولة كأس أوروبا، وذلك بعد غياب طويل دام أكثر من خمسة أعوام، بسبب قضية ابتزاز بفيديو جنسي ضد زميله السابق في المنتخب الفرنسي، ماثيو فالبوينا.

المصدر: “أوبتا”

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