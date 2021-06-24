تركيا تعلن أنها لن ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لتأمين مطار كابل

تركيا تعلن أنها لن ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لتأمين مطار كابل

تركيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن ترسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان في إطار خطة تشغيل وتأمين مطار كابل في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية وحلف الأطلسي من هناك.

ونقلت قناة “تي.آر.تي خبر” الرسمية عن أكار قوله: “نحن حاضرون هناك في واقع الأمر”، في إشارة إلى وجود نحو 500 جندي في أفغانستان في إطار بعثة “الدعم الحازم” التابعة لحلف الأطلسي.

وتابع: “الأمر الجوهري هو استمرار وجودنا في المطار”.

وكانت تركيا قد عرضت حراسة مطار حامد كرزاي وتشغيله بعد انسحاب قوات حلف الأطلسي وتجري محادثات مع الحلفاء، وتحديدا الولايات المتحدة، بشأن الدعم المالي واللوجيستي للمهمة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفدا أمريكيا سيجري محادثات بهذا الصدد في أنقرة غدا الخميس.

المصدر: رويترز+وسائل إعلام تركية

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