ج السودان – أفادت وزارة البترول في بيان بأن جنوب السودان أطلق رسميا امس أول جولة عطاء تراخيص نفطية بعرض خمس مناطق.

وقالت الوزارة: “جولة التراخيص النفطية تهدف لجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين الأجانب إلى منطقة تضم بالفعل شركات نفط وغاز كبرى من الصين وماليزيا”.

وتمتلك دولة جنوب السودان احتياطيات كبيرة من النفط، وهي تنوي زيادة الإنتاج من خلال مشاريع نفطية جديدة.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، حينها بلغ إنتاج النفط مستوى الذروة، عند 350 ألف برميل يوميا، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الفتية في حرب أهلية ما انعكس سلبا على مستويات الإنتاج.

المصدر: رويترز

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