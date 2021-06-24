ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي انتهاء ما عبر عنها بمرحلة التنافس بين المصالح الوطنية للدول الأوروبية في ليبيا ومنطقة الساحل المضطربة.

دراغي أوضح في كلمته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي نقلتها وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وطالعتها صحيفة المرصد أن نهاية هذا الصراع أتت للإدراك بأن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا للغاية، بحيث لا يمكن أن تواجهه دول بمفردها، وإنها تحاول تقليص وجودها في منطقة الساحل ونحن نتجه نحو اتفاق منسق والعمل الجماعي.

وتابع دراغي بالقول: “كنا متنافسين، لكننا اليوم لم نعد نتحدث عن هذا ولم نتقدم كأوروبيين بترتيب معين وأضرنا أنفسنا، أما اليوم فالحديث لم يعد عن مواقف مختلفة وهناك نقاش، لكن نسير كلنا على نفس الخط، إلا أن هذا لا يعني أن إيطاليا لا تمتلك ورقة في ليبيا”.

وأشار دراغي إلى أن بلاده لديها نفس أوراق اللاعبين الدوليين الآخرين الذين يريدون الانخراط في هذا الجزء من العالم، وأن ما تحاول القيام به هو حث الاتحاد الأوروبي على العمل تحت رعاية الأمم المتحدة، ومعرفة ما إذا كان يمكن مشاركة الولايات المتحدة في هذه المرحلة.

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