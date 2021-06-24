البرتغال – رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تهنئة نجم الكرة الإيرانية السابق، علي دائي، بمناسبة معادلة رقمه القياسي، والوصول إلى هدفه الدولي رقم 109 رفقة منتخب البرتغال.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” في خاصية “ستوري” مرفقة بـ”تدوينة” شكر فيها علي دائي، قائلا: “الأبطال يبقون أبطالاً إلى الأبد. أنا فخور جداً بقراءة هذه الكلمات من أسطورة مثلك. شكرا لك علي دائي”.

وأحرز النجم البرتغالي “صاروخ ماديرا” هدفين في مرمى منتخب فرنسا (2-2) في المباراة جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة الهنغارية بودابست، وذلك في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل كريستيانو رونالدو (36 عاما) عدة أرقام مميزة وقياسية في هذه البطولة حتى الآن، أبرزها وصوله إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به زل علي دائي.

ووجه علي دائي رسالة تهنئة لرونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” قال فيها: “تهانينا لكريستيانو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية. يشرفني أن يذهب هذا الإنجاز الرائع إلى رونالدو، بطل كرة القدم العظيم، والإنسان الذي يلهم ويؤثر في الحياة في جميع أنحاء العالم”.

وأمام رونالدو الفرصة لتحطيم رقم علي دائي خلال بطولة “يورو 2020″، بعد أن قاد بلاده إلى الدور ثمن النهائي، الذي سيواجه فيه نظيره البلجيكي، يوم الأحد 27 يونيو الجاري، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأحرز النجم البرتغالي 5 أهدف حتى الآن، في النسخة الحالية لبطولة القارة العجوز، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا ويصبح الهداف التاريخي للبطولة، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف.

كما أصبح الدون رونالدو أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم، يسجل 20 هدفا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى (كأس العالم وبطولة أمم أوروبا)، حسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات.

المصدر: وكالات

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