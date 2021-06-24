جورجيا – باعت إدارة ممتلكات الدولة لدى وزارة الاقتصاد في جورجيا فيلا لافرينتي بيريا، وزير الداخلية في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين بالمزاد العلني.

وفي تصريحات صحفية قال إيفاني بارباكادزي مدير شركة “إيبيروتيل” التي اشترت الفيلا المهجورة في منتجع كودجوري قرب العاصمة تبليسي، إنها دفعت مقابلها مبلغا قدره 2,2 مليون لاري (ما يعادل أكثر من 782 ألف دولار).

وصرح بارباكادزي بأن شركته لم تقرر بعد مصير الموقع، موضحا أنها “لا تزال تخوض مفاوضات مع الجهة التي ستقوم بتطوير أراضيه”.

وتم بناء المقر المذكور ومساحته مع المزرعة المحيطة أكثر من 22 ألف متر مربع في عهد الإمبراطورية الروسية، وكان يتميز بتصميم معماري خاص ولونه الأزرق الفاتح.

وخلال الحقبة السوفيتية أصبح ملكا حكوميا واستخدمه كبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم وزير الداخلية لافرينتي بيريا.

وبعيد تفكك الاتحاد السوفيتي تم تحويل الموقع إلى معسكر للأطفال، لكنه أهمل في نهاية المطاف، وبقي ملكا للحكومة الجورجية حتى بيعه لشركة “إيبيروتيل”.

المصدر: “تاس”

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