ليبيا – قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف إن نقطة ثانية تنزع الشرعية عن وجود القوات التركية، وهي أن قرار مجلس الأمن 1973 الخاص بفرض حظر التسلح على ليبيا يمنع عقد أي اتفاقات أو تفاهمات عسكرية مع ليبيا، حتى اتفاقات التدريب والدعم الفني؛ ما يعني أن الوجود العسكري التركي في ليبيا غير نظامي، ومخالف للقرارات الدولية.

شلوف وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس نبه إلى مشهد وقع الأربعاء الذي شهد انعقاد مؤتمر “برلين2″، يؤكد عدم جدية تركيا في الالتزام بتوصياته بدون ضغوط دولية مناسبة عليها، وهو رصد هبوط طائرة شحن تركية في قاعدة عسكرية في ضواحي أنقرة، قادمة من قاعدة الوطية الجوية، في تحدٍ واضح لبيان المؤتمر.

وذكر أن وزارة الدفاع التركية نشرت عقب انتهاء المؤتمر مباشرة صورًا لجنودها وهم يدربون الميليشيات في ليبيا، وكانت الوحيدة بين جميع كل الدول المنخرطة في الشأن الليبي التي اعترضت على إدراج بند خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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