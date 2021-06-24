بروكسل – حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من أن طفرة “دلتا” من فيروس كورونا، ستنتشر بصورة كبيرة في أوروبا هذا الصيف.

وقال المركز إن متغير “دلتا” (بي.1.617.2) أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60% من متغير “ألفا” (بي.1.1.7) الذي تم رصده لأول مرة في إنجلترا.

وتتوقع الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها أن تمثل “دلتا” 70% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به مثل النرويج وإيسلندا وليختنشتاين عند مطلع شهر أغسطس.

وبحلول نهاية أغسطس من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90%.

وقالت أندريا آمون مديرة المركز: “من المحتمل للغاية أن تنتشر “دلتا” على نطاق واسع خلال فصل الصيف، لاسيما بين الأفراد الأصغر سنا الذين لا يشملهم التطعيم”.

وأضافت: “قد يتسبب ذلك في خطر إصابة الأفراد الأكثر ضعفا بالعدوى والتعرض لأعراض شديدة والوفاة إذا لم يتم تطعيمهم بشكل كامل”.

المصدر: وكالات

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