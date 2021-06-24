ليبيا – أكد الباحث السياسي من القاهرة أحمد عطا أن تركيا مستمرة بإغراق ليبيا بالسلاح والمرتزقة.

عطا وفي تصريح لقناة “الغد” المصرية أمس الأربعاء أوضح أن تركيا ما زالت ترسل شحنات السلاح إلى ميناء مصراتة لتزويد المرتزقة بالأسلحة.

وأضاف أنه يجب توجيه اللوم والإنذار إلى تركيا التي تعلم جيدًا مواقع التمركزات للمليشيات في ليبيا.

وشدد على أن تركيا ضربت البيان الختامي لمؤتمر برلين عرض الحائط عندما اعترضت على سحب القوات الأجنبية من ليبيا.

عطا أشار إلى أن البرلمان الليبي القادم سوف يشهد سيطرة إخوانية خاصة بعد تولي عماد البناني رئاسة حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان في ليبيا.

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