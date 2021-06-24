فرنسا – تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يوجه زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، خلال مباراة منتخبي بلديهما في كأس أوروبا.

وظهر بنزيما في إحدى اللقطات وهو يتبادل الكرة بالقرب من منتصف الملعب مع زميله، لاعب الوسط نغولو كانتي، قبل أن يشير له رونالدو بيده بإرجاع الكرة إلى الدفاع، وهو الأمر الذي نفذه النجم الفرنسي بإعادة الكرة إلى زميله المدافع رافائيل فاران.

وأثارت هذه اللقطة إعجاب البعض وسخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيدا عن هذه اللقطة، فإن رونالدو وبنزيما يرتبطان بعلاقة مميزة منذ فترة لعبهما معا في ريال مدريد بين العامين 2009 و2018، وظهر ذلك جليا قبل صافرة انطلاق مباراة البرتغال وفرنسا، أمس الأربعاء (2-2)، حيث نظر الثنائي إلى بعضهما البعض بابتسامة.

وبعد نهاية الشوط الأول، تعانق الثنائي، وتبادلا قميصيهما في لقطة أخرى توضح مدى قوة العلاقة بينهما وودها، وتوضح حقا لماذا طالب رونالدو، فريقه الحالي يوفنتوس، في فترة من الفترات بالتعاقد مع لاعب بنفس مميزات ومواصفات بنزيما.

المصدر: مواقع التواصل + goal.com

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