كوريا الشمالية: لا نفكر حتى في إمكانية حدوث أي اتصال مع الولايات المتحدة

كوريا الشمالية: لا نفكر حتى في إمكانية حدوث أي اتصال مع الولايات المتحدة

كوريا ش – أكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون غون، إن بلاده لا تفكر حتى في استئناف المحادثات النووية مع واشنطن، رافضا الآمال التي عبر عنها مسؤولون أمريكيون باستئناف سريع للمفاوضات.

يأتي ذلك، عقب تصريحات لشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قالت فيها إن توقعات الولايات المتحدة للمحادثات “ستغرقهم في خيبة أمل أكبر”.

وزادت الآمال لفترة وجيزة في استئناف المحادثات النووية بعد أن أصدر كيم جونغ أون تعليمات للمسؤولين في مؤتمر سياسي الأسبوع الماضي للتحضير للحوار والمواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بدوره، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تصريحات كيم بأنها “إشارة مثيرة للاهتمام”.

وأشاد ري بالبيان الذي أصدرته شقيقة كيم، كيم يو جونغ، والذي قال إنه يتجاهل “الحكم المتسرع والافتراضات والتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة”.

وأضاف ري في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قائلا “نحن لا نفكر حتى في إمكانية حدوث أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن وجودها، والتي لن تؤدي بنا إلى أي شيء سوى استهلاك الوقت الثمين”.

وتوقفت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ انهيار اجتماع بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 بسبب الخلاف حول تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة مقابل نزع الأسلحة النووية الجزئي من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: أسوشيتد برس

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