ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتقاده بنجاح مؤتمر برلين 2 الذي تم اختتام أعماله الأربعاء بمشاركة ليبية ودولية وإقليمية واسعة لتدارس أزمة ليبيا.

ماس أوضح خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في برلين تابعت مجرياته صحيفة المرصد أنه متفائل حيال إمكانية نجاح الانسحاب المنشود لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، وأن ألمانيا لن تهدأ حتى تغادر آخر قوة أجنبية البلاد.

وأقر ماس في نفس الوقت بأن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا بشكل تدريجي؛ لأن الطريق إلى السلام ليس عدوًا سريعًا، بل إنه سباق ماراثون. معربًا عن اعتقاده أن سحب القوات الأجنبية يجب أن يتم تدريجيًا، للحفاظ على التوازن، وإنه لن يحدث بين عشية وضحاها.

وأضاف ماس أن من بين التحديات القوية التي تواجه الجميع تحدي توحيد القوات الليبية.

هذا وكان ماس قد أشار في كلمته خلال أعمال المؤتمر إلى أن بقاء المقاتلين الأجانب يعرقل السلام، والتدخل الخارجي في ليبيا يتعين إنهاؤه ووقف التسلح والتدخل والعرقلة. مبينًا أنه تم تأسيس سلطة تنفيذية انتقالية صادق عليها مجلس النواب، وأن وجود الوفد الليبي يشهد على ذلك.

واختتم ماس كلمته بالقول: “علينا أن نضمن انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال التاريخ المحدد لها وهو الـ24 من ديسمبر القادم”.

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