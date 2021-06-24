ليبيا – اعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض أن انخراط روسيا في الشؤون الليبية يؤثر على المصالح الجيوسياسية لواشنطن، على حد قوله.

المسؤول وفي إفادة صحفية نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية و نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس قال: إن انخراط روسيا في الشؤون الليبية أصبح له تداعيات جيوسياسية على الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “الروس تسللوا إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وأنهم يمارسون نفوذهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

ولفت إلى أن ليبيا مورد رئيس للنفط والغاز، لكنها لم تعد محل اهتمام جدي كما كانت في السابق، وما زالت عاملًا أساسيًا في الشؤون الاقتصادية العالمية.

ممثل البيت الأبيض لم يستبعد أن تتحول ليبيا إلى مساحة أخرى لا يمكن السيطرة عليها؛ حيث يمكن للإرهابيين العمل مع الإفلات من العقاب.