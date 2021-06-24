سويسرا – أسدل الستار امس على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ”يورو 2020″:

يوم السب 26 يونيو الجاري، توقيت غرينتش:

ويلز – الدنمارك، الساعة (17:00)

إيطاليا – النمسا، الساعة (20:00)

يوم الأحد 27 يونيو الجاري:

هولندا – التشيك الساعة (17:00)

بلجيكا – البرتغال، الساعة (20:00)

يوم الاثنين 28 يونيو الجاري:

كرواتيا – إسبانيا، الساعة (17:00)

فرنسا – سويسرا، الساعة (20:00)

يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري:

إنجلترا – ألمانيا، الساعة (17:00)

السويد – أوكرانيا، الساعة (20:00)

المصدر: RT

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