إنجلترا – أعلنت اللجنة الأولمبية البريطانية، اليوم الخميس، أن آندي موراي، الفائز بلقبين أولمبيين، سينضم للفريق البريطاني للتنس في ألعاب طوكيو 2020 هذا الصيف.

وسينافس موراي (34 عاما)، في منافسات فردي الرجال إلى جانب دانييل إيفانز، وسيشارك مع جو ساليسبيري في منافسات الزوجي.

وقال موراي في بيان “الأولمبياد تعني الكثير بالنسبة لي، وإنه لشرف أن أستطيع اللعب في الألعاب للمرة الرابعة”.

وأضاف “قيادة الفريق البريطاني في حفل الافتتاح منذ خمس سنوات في ريو دي جانيرو كانت من أبرز لحظات مسيرتي. الذهاب مرة أخرى إلى الأولمبياد كمدافع عن اللقب هو أمر مثير وأنا أتطلع إلى هذا التحدي”.

وخسر موراي أمام التايواني لو ين-هسون في أولمبياد بكين 2008، لكنه حصد أول ذهبية أولمبية في لندن عام 2012، بعد الفوز على السويسري روجر فيدرر.

ونجح موراي بعد ذلك في التفوق على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، ليحصد الذهبية في أولمبياد ريو، لكنه ابتلي بالإصابات في السنوات الثلاث الماضية.

ويحتل اللاعب الإسكتلندي، المركز 119 عالميا في الوقت الحالي في تصنيف محترفي التنس، وحصل على بطاقة دعوة للعب في بطولة ويمبلدون التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن من الشهر التالي.

المصدر: رويترز

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