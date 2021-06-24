واشنطن – أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الأخيرة ستزور الحدود الأمريكية المكسيكية يوم الجمعة للمرة الأولى منذ توليها دورا قياديا في قضايا الهجرة.

وقالت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس، إنها ستتوجه إلى إل باسو بولاية تكساس يوم الجمعة وسيرافقها وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف هاريس بمهمة معالجة الأسباب الجذرية لهجرة آلاف الأشخاص من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس الذين يعبرون الحدود الأمريكية من المكسيك.

وقد زارت هاريس المكسيك وغواتيمالا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ناشدت المهاجرين عدم القدوم إلى الولايات المتحدة، قائلة: “لا تأتوا.. لا تأتوا!”.

وكشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس فيرست” أن نحو 3300 مهاجر تقطعت بهم السبل في المكسيك على الحدود الأمريكية منذ يناير، تعرضوا لحوادث خطف أو اغتصاب أو اعتداء أو اتجار بالبشر.

المصدر: “رويترز”

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