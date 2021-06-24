السعودية – أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء السعودي أعطى موافقته لوزير المالية كي يصدر رخصة لأول بنكين رقميين في المملكة.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء انتهى إلى “قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، تحت التأسيس، والبنك السعودي الرقمي، تحت التأسيس، وفقا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك”.

وقال الوزير محمد الجدعان إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.

وكتب على “تويتر” أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع “تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي”.

وقال: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية”.

المصدر: واس، رويترز

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